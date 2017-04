Menor furta carro no Rochdale

No sábado, 15, Policiais Militares do 42°BPM/M, patrulhavam a região do Jardim Rochdale e ao suspeitar da atitude do motorista de um veículo o abordou, o condutor do veículo, que era menor de idade ao desembarcar evadiu-se, porém, o passageiro informou o local onde ele residia. Próximo ao local indicado, os policiais o encontraram de posse de certa quantidade de entorpecentes. Ele informou que fugiu pois havia furtado o veículo e indicou que em sua casa guardava mais drogas, lá foram localizados 3,434 kg de cocaína; 861,63 gramas de maconha; 589,94 gramas de crack; 230 eppendorf’s vazios; duas balanças de precisão e R$ 1,471.00 em espécie.

Os criminosos foram levados presos ao Distrito Policial, onde foram indiciados por furto, tráfico de drogas e corrupção de menores.