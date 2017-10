Menor tenta roubar veículo e é supreendido por vítima que o prende até a chegada da Polícia no Jardim Rochdale

Na sexta, 29 de setembro, uma equipe em patrulhamento pela área da 1° Cia do 42° BPM/M, no Jardim Rochdale viu um indivíduo contido por duas pessoas. Durante a abordagem, foi observado que eram vítimas que conseguiram deter um infrator da lei, menor de idade, que junto com mais três meliantes haviam tentado efetuar roubo a um veículo, porém não obtiveram êxito.

Indagado, o infrator afirmou que seus comparsas haviam conseguido fugir. Posteriormente, os policiais receberam a informação que o mesmo meliante detido teria tentado efetuar roubo a outro veículo. Em contato com outra vítima, que tinha sido socorrida ao PS Rochdale devido a ferimentos provocados pelos infratores, esta reconheceu o menor infrator como um dos autores da tentativa de roubo.

Na posse do indivíduo, foi localizado um simulacro de arma de fogo e três aparelhos celulares pertencentes as vítimas. Diante disso, o indivíduo, os veículos, objetos e as vítimas foram conduzidos ao DP, onde o Delegado de plantão tomou ciência do fato e elaborou BOPC a respeito. O menor de idade permaneceu detido à disposição da justiça e os veículos e objetos entregues a seus respectivos proprietários.