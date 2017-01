Muitas pessoas me procuraram e me perguntaram sobre autorização para os filhos em viagem de férias. Por isso, gostaria de deixar aqui algumas orientações. Bom, “menores de idade” podem viajar sozinhos ou desacompanhados de um dos pais ou responsáveis. Para isso, é preciso reunir e apresentar, na hora do embarque ou check-in, a documentação e autorizações necessárias.

Crianças (de 2 a 11 anos) que viajar desacompanhadas precisam de autorização da Vara da Infância e da Juventude. Adolescentes (entre 12 a 18 anos incompletos) precisam apenas apresentar documento legal de identificação ( como carteira de identidade ) que comprove a idade.

Para viagens nacionais é obrigatório a apresentação de autorização de viagem para crianças menores de 12 anos que estejam desacompanhadas dos pais ou responsáveis. Ela é dispensável quando a criança estiver acompanhada por irmãos, avós e tios maiores de idade, desde que o parentesco seja comprovado com a certidão de nascimento.

Em viagens internacionais , menores precisam de autorização dos pais ou responsáveis para viajarem sozinhos. O Sistema Nacional de Passaportes (SINPA) permite que novos passaportes sejam confeccionados com a autorização impressa na página de identificação do documento. Caso o passaporte não contenha o campo de permissão, é necessária apresentação de autorização reconhecida em cartório para deixar o Brasil.

Muitas destas exigências são para evitar tantos transtornos envolvendo crianças e adolescentes. Penso que, tão necessário quanto às exigências é o cuidado que os pais devem ter ao viajar com seus filhos, inclusive com crianças pequenas. Muitas vezes encontramos nas delegacias e hospitais crianças e até adolescentes que não sabem pronunciar seu endereço ou um telefone que possa fazer contato com seus pais ou responsáveis.

Imagine-se numa praia em pleno verão e a família naquelas férias merecidas? Imagine a paz e tranquilidade se transformando em caos por ter perdido a criança de vista? Melhor não pensar nisso, certo?! Para que isso não aconteça explique os cuidados devidos às crianças que viajarem com os pais/responsáveis ou estiverem viajando sozinhas, ensine pontos de referencias, ensine a decorar um telefone, endereço, nomes, enfim, qualquer coisa que ajude a se localizar. Ensine a não falar com estranhos sem a presença dos pais ou responsáveis, a não aceitarem brinquedos, balas, doces e outras coisas que os atraiam para pessoas ou lugares estranhos. Enfim, todo cuidado é necessário para que se tenha paz.

Para quem vai viajar ou para quem estiver retornando desejo uma excelente viagem e que Deus os acompanhe!