Menores traficavam e escondiam droga dentro do sofá em Barueri

Os integrantes da equipe Rondas Ostensivas Municipais (Romu) apreenderam dois jovens em flagrante na rua Marechal Deodoro no bairro Engenho Novo em Barueri, no início da noite de sexta-feira, 27.

Os agentes de segurança avistaram um rapaz na viela com atitudes suspeitas e ao avistar a viatura saiu correndo e adentrou uma residência. “Saímos no encalço do adolescente e logramos êxito em intercepta-lo no interior da residência que ele havia se escondido”, comentaram os guardas civis.



N. S., 14 anos de idade, foi revistado e localizado a quantia de R$ 220,00. Foi efetuada a revista na casa e dentro de um sofá foram encontradas 34 porções de maconha e a quantia de R$ 85,00.



Foi constatado que na casa havia mais quatro jovens, C.B.S., 19 anos de idade, D.S.F., 17 anos de idade, K.D.F.S., 14 anos de idade e K.H.S., 18 anos de idade, sendo que nenhum deles estavam portando drogas, apenas alguns deles dinheiro.



Ao serem indagados os menores K.D.F.S e N.S. confessaram que estão envolvidos com o crime de tráfico de entorpecente, afirmando que os demais não tem participação, que estavam apenas no local para jogar vídeo game e consumir drogas.

Alegaram que a proprietária da casa cedeu o local para efetuarem o comércio. A ocorrência foi registrada no distrito policial da cidade e os menores foram encaminhados à Vara da Infância e Juventude e o entorpecente apreendido para perícia.