Metalúrgicos de Osasco visitarão deputados em Brasília para buscar diálogo sobre as reformas

Os metalúrgicos de Osasco e região vão somar forças aos companheiros de outras categorias, que, organizados pelas centrais sindicais, realizam uma grande pressão sobre os deputados e senadores para que se posicionem contra a retirada de direitos que o governo Temer quer colocar em prática, por meio das reformas trabalhista e da Previdência.

Nesta quarta-feira, 17, eles farão visitas aos gabinetes dos deputados para buscar diálogo em relação as reformas. A pressão também acontece nas bases eleitorais dos parlamentares.

Além disso, na quarta-feira, 24, vamos todos a Brasília, fazer uma grande e histórica Marcha contra a retirada de direitos. Caravanas de trabalhadores de todo o país devem chegar à capital federal, incluindo a caravana dos metalúrgicos de Osasco e região.

A diretoria e os assessores vão estar em peso na Marcha. Por isso, nos dias 23, 24 e 25 de maio, não haverá atendimento nas subsedes, somente na sede. O trabalhador que desejar ir a Brasília deve entrar em contato com a diretoria.

As centrais também pretendem realizar um acampamento na Esplanada dos Ministérios, a partir desta semana, o Ocupa Brasília. Também há possibilidade de realizar mais uma greve geral em todo o país.

A pressão é fundamental para convencer os parlamentares a defender os interesses dos trabalhadores. Isso fica evidente, por exemplo, com levantamentos como o Placar da Previdência, do portal Estadão, que mostra que 225 deputados são contra a reforma da Previdência. Outros 145 não quiseram responder ao levantamento e 58 estão indecisos. Somente 82 deputados adiantam que são favoráveis. Para ser aprovado na Câmara, o texto precisa do voto de 308 deputados, em duas votações. Depois, o projeto segue para o Senado.