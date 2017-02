Metalúrgicos farão manifestações em fábricas de Osasco nesta quinta, 16

​ Os metalúrgicos das fábricas de Osasco farão uma série de manifestações nesta quinta-feira, 16, contra o projeto de reforma da Previdência que tramita no Congresso. A categoria entende que, na prática, o projeto inviabiliza a aposentadoria, ao estabelecer idade mínima de 65 anos e 49 anos de contribuição para que o trabalhador possa ter acesso ao valor integral de seu benefício.

As manifestações acontecem nas portas de empresas como Metalsa, Alka 3, Top Taylor, Jedal e Ancae, entre outras. Elas dão sequência a série de protestos iniciada no último dia 2 e que já ocorreram em Cotia, Vargem Grande Paulista, Jandira, Itapevi, Pirapora do Bom Jesus, Barueri e Santana do Parnaíba.

O objetivo do Sindicato é levar o máximo de informações para que os trabalhadores saibam quais são os direitos que correm o risco de desaparecer, diante de dificuldades como as que o governo Temer quer criar com projetos como o da reforma da Previdência. “A pressão vai crescer sobre o governo e o Congresso para que considerem aquilo que, de fato, pensa a sociedade e façam o debate que precisa ser feito sobre uma questão que mexe com gerações”, avalia o diretor do Sindicato, Gilberto Almazan.

Algumas empresas onde haverá assembleias:

– Metalsa – horário: 6h, na Avenida Presidente Medici, 939 – Jd mutinga

– Alka 3 – horário: 7h, na Avenida Lourenco Belloli – Parque Indl Mazzei –

Osasco – SP

– Jedal – horário: 7h30, na Rua Costante Piovan – Industrial Anhanguera