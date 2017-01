Metalúrgicos protestam contra calote em frente ao Fórum de Osasco

Com uma forte mobilização, os metalúrgicos da Etna Steel conseguiram arrancar um prazo do Fórum de Osasco, que vai se posicionar até segunda-feira, 30, sobre a situação de falência e indisponibilidade dos bens da empresa. Com faixas, cartazes, o grupo pediu por “justiça, justiça, justiça”. Os trabalhadores estão há quatro meses sem receber os salários.

O protesto começou em frente ao Fórum por volta das 10h e durou quase cinco horas. Além dos salários, os trabalhadores cobram o pagamento do 13º, os abonos de 2015 e 2016, e o deposito do FGTS, em atraso há cerca de três anos, quando a empresa começou a dar sinais de crise financeira.

Os companheiros consideram que a Etna Steel já não tem condições de seguir em frente, visto que, no momento, a fábrica está até mesmo sem energia. “A nossa luta é sempre pela manutenção dos postos de trabalho, mas, neste caso, se a Justiça não der uma solução, a administração pode retirar o maquinário, e deixar os trabalhadores sem possibilidades de receber os salários em atraso, e tudo aquilo que têm direito”, explicou o diretor Gilberto Almazan.