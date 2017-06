A divertida franquia lança seu terceiro filme, nos apresentando o irmão gêmeo cabeludo de Gru e um super-vilão nada convencional em seu estilo anos 80 ultrapassado. O novo filme da série estreia no brasil no dia 29 de junho

“Meu Malvado Favorito 3” traz de volta os personagens mais famosos da série: Gru, Agnes, Margo, Edith, Dr. Nefario e os atrapalhados Minions. Gru se apaixonou por Lucy Wilde e agora os dois trabalham juntos como agentes secretos. Em uma missão eles enfrentam o super-vilão Balthazar Bratt, um ex-ator mirim e astro de TV, tipicamente malvado e próspero dos anos 80. Quando esta missão falha o casal acaba demitido. No meio de toda esta confusão Gru descobre ter um irmão gêmeo chamado Dru (bem-sucedido e com belos cabelos). Dru, assim como os familiares antepassados, também é vilão, e tenta colocar o irmão de volta neste caminho, lhe fazendo recordar como é divertido ser vilão.

Responsável pelo estrondoso sucesso dos filmes anteriores da franquia (“Meu Malvado Favo rito 2” é a 5ª maior bilheteria mundial de uma animação na história), Pierre Coffin, agora divide a direção com Kyle Balda. A produção foi realizada pela Illumination Entertainment (de “Minions” e “Pet – A Vida Secreta dos Bichos”). A dublagem nacional traz o humorista Leandro Hassum trabalhando em dose dupla, emprestando sua voz aos gêmeos Gru e Dru, a atriz Maria Clara Gueiros dá o tom à Lucy Wilde e o cantor/ ator Evandro Mesquita será Balthazar Bratt.

Além da novidade na vida familiar de Gru que gera divertidas aventuras; os Minions irão para a cadeia, mostrando suas facetas mal encaradas. O vilão Balthazar traz consigo inúmeras referências oitentitas, tanto em estilo – como sua roupa colorida com ombreiras e seu corte de cabelo estilo “mullet” – quanto com algumas de suas armas, por exemplo, o cubo mágico, e também em canções escolhidas por ele como trilha de suas ações.

Com estreia marcada dia 29 de Junho. O terceiro filme da franquia tem tudo para repetir o sucesso dos antecessores. Com elementos humorísticos que prendem e divertem todas as gerações da família.

Ações promocionais

do filme

Nestes próximos dias, quem passar em frente ao Shopping 3, na Avenida Paulista nº 2064, irá se deparar com uma cena inusitada e pra lá de curiosa: Um Minion gigante, com 2,5 metros de altura, 4 metros de largura e pesando mais de 60 quilos. E caso esteja precisando se localizar?

O personagem Gru terá como missão orientar utilizadores do aplicativo Waze para conseguirem a rota mais rápida até ao destino.

Os Minions também darão uma preciosa ajuda e colaboração com instruções divertidas, que em muito fogem ao tradicional. Esta função fica vigente até dia 1º de Agosto.