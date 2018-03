Meus momentos televisivos

E pelo que eu percebi, a ótima “Tempo de Amar”, Globo, vai terminar em uma segunda-feira. Que coisa mais triste. Novela tem que terminar de sexta-feira. Não canso de falar. E vou falar sempre.

Falando em falar…

Escrevi uma peça de teatro para o meu sobrinho e o seu grupo apresentar na escola. O professor adorou. Gostei. Já tinha escrito programas de humor para o rádio.

O que isso tem a ver? Nada. Apenas quis contar.

Sobre “Deus Salve o Rei”, Globo…

Com mais tempo no ar, agora posso dizer que não estou gostando. É uma novela que não sai muito do lá e cá. Sempre a mesma coisa. Está cansando. O que anda salvando a trama é um pouco de humor. Só lembrando, “Tempo de Amar”, 18 horas, que é sensacional não tem humor. Isso é raro para uma novela.

E minha mãe ficou muito feliz com a volta dos programas inéditos do Ratinho, SBT. Ela está viciada no pequeno camundongo. Ratinho é bom sempre. Merece todo sucesso que tem.

Sem falar que eu estou feliz também pela volta de “A Praça é Nossa”.

Acho que já até falei, mas…

Gostando mais e mais das boas reportagens do “Fantástico”, Globo. O jornalístico está voltando aos velhos tempos. E adoro reportagens policiais (investigativas).

Nos últimos dias…

Acompanhei mais de perto a Cátia Fonseca na Band. Não tem nenhuma grande novidade em seu programa. É tudo que todo mundo já conhece. Mas algo me incomoda. Não tem aquela intimidade com o público. Ainda parece algo distante. Precisa de mais simplicidade.

O “Mulheres”, Gazeta, ex da Cátia, tem tudo isso. É próximo do seu público. A dona de casa se sente em casa. Isso é muito comum no rádio. Nos clássicos programas populares do AM.

E eu ligo em um canal qualquer e vejo que está passando o antigo seriado “Feiticeira”. Paro o que estou fazendo para assistir.

É difícil, mas quando nada está me agradando na televisão, eu assisto programas antigos no YouTube. Tem cada coisa interessante.

Outro dia mesmo, vi uma entrevista do Cazuza no extinto “Jô Onze e Meia” do SBT. O mais legal é ver o cantor no meio do papo pegar um cigarro, acender e fumar naturalmente. Tempo que as pessoas não ficavam chocadas com qualquer coisa.

Já o ano está começando a ficar agitado. Já está me deixando com vontade de ver a retrospectiva de 2018. HAHAHA

Para fechar…

Fiquei bem triste em não ver muitas notícias sobre a morte da fantástica Tônia Carrero. Merecia mais e mais destaque. Assustador.