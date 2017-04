Minha televisão é uma novela

Terminou “A Lei do Amor”. Não foi uma grande novela, mas teve um último capítulo sensacional. Ao contrário do que foi “A Regra do Jogo”, por exemplo. Tinha sido uma novela ótima, mas teve um fraco desfecho final.

Uma das coisas que eu achei bem legal em “A Lei do Amor” foi o fim de alguns vilões. Magnólia se jogou no trilho do trem e o Tião teve um derrame. Bem diferente. Muito bom.

Um ator que eu gostei muito na trama foi Pierre Baitelli, o Antônio. O cara promete.

E como sempre falo, e não vou cansar de repetir. O Brasil já foi o país do futebol. Hoje é o país da novela. Graças a Deus.

E sempre tão emocionante ler a palavra “fim” no encerramento de um capítulo.

Agora é a vez de “A Força do Querer”…

Repetindo, eu não gosto das novelas da Glória Perez (acho escuras demais e com história “pesada”), mas não custa esperar.

E esta trama é daquelas que começa como se já estivesse no ar por meses e meses.

Sempre bom ver o Dan Stulbach de novo fazendo novela.

Costumo não gostar quando autor repete par romântico de novela anterior. No caso, Rodrigo Lombardi e Juliana Paes.

Já uma coisa boa de “A Força do Querer” é ter o Rei Roberto Carlos na trilha sonora. E outra coisa legal é quando um artista consagrado aceita o desafio de fazer um papel diferente.

Mas lembrando, sinto falta de novelas como “Tieta”, “A Indomada”, “Pedra Sobre Pedra”… O tal realismo fantástico.

Aproveitando, minha mãe está com um pouco de dificuldade para entender “Novo Mundo”, novela das 18 horas. A história precisa começar ser mais clara.

E se você se perder por aí, tenha certeza que algum índio vai te encontrar. Muitas tramas mostram isso.

Vou repetir, não dou pitaco na vida pessoal de famosos. Jamais. Então, continuo gostando mais e mais do ótimo trabalho do José Mayer.

Mudando de assunto…

O Ding Dong do Domingão do Faustão está cada dia melhor. Muito legal. Só pena que o programa não pode anunciar antes suas atrações musicais. Estragaria todo o jogo.

Continuo adorando o Silvio Santos. Principalmente de sua sinceridade. Sempre muito bom ver o Patrão falando na lata que uma moça é burra e que um participante é narigudo. HAHAHAHA

Para fechar…