Minha Televisão Querida

Esta semana teve feriado e a Record não cortou suas novelas da tarde para passar o “Titanic”. Que bom!

Falando em Record…

Já disse mil vezes que tenho saudade do Rodrigo Faro atuando. O cara é um grande ator. Fez sempre muito bem seus papéis em novelas. Agora, como apresentador eu não gosto. Não me passa firmeza. Seu modo de falar lembra muito o Gugu no inicio de carreira. Muito bonzinho demais. Parece tudo muito forçado.

Outra apresentadora que eu já elogiei é a Sophia Abrahão, que participa do “Vídeo Show”, Globo. O chato é que a cada cinco minutos ela faz um discurso politicamente correto no programa. Pelo menos tem o Otaviano Costa que pouco liga para os “certinhos” de plantão.

Esta semana um repórter trocou uma palavra no “Jornal Hoje”. Lógico, foi cornetado e virou piada. Fazer ao vivo é sempre difícil. Não julgo. O engraçado é que eu sempre assisto esses momentos na hora que acontece.

Só para lembrar, “Pega Pega”, Globo, está cada dia melhor. Começou simples e sem pretensão alguma. Está virando uma grande novela.

Falando em “Pega Pega”…

O ator Sérgio Menezes interpreta um personagem chamado Sérgio. Ator e personagem com o mesmo nome. Parece que está virando tendência.

Aproveitando…

Em “Pega Pega” tem um personagem chamado Marcio. Gostei da novidade.

O SBT é uma caixinha de surpresas. Por isso eu gosto do Silvio Santos. Um dia está passando o “Chaves” e no outro surge do nada o “Roda Roda” no mesmo horário. HAHAHAHAHA

Ainda sobre o SBT…

“A Praça é Nossa” sempre sensacional. Até quadros novos estão bons. E diferente do “Zorra”, Globo, faz humor com qualquer político. Não tem lado.

Não tem nada a ver, mas…

Minha mãe sempre falava qual seria minha profissão caso eu não estudasse. Se nada der certo…

Mudando de assunto…

Sempre ouvi o Datena dizendo que não aguenta mais apresentar programa policial. E eu fico pensando, que tal o Datena apresentando programa infantil? Ou ao lado de crianças? Parece loucura, mas é mesmo.

Gosto de ler comentários em “rede social” durante os feriados. Aquele povo que não costuma ver televisão normalmente, nesse dia assiste. Alguns se surpreendem com tudo. É engraçado.

Mudando de assunto de novo…

E se 2018 não tiver carnaval na TV? A televisão vai continuar igual. E já sugiro capítulos maiores das novelas. Eu vou gostar bem mais.

Para fechar…