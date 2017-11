Ministério Público investiga guardas-civis de Cotia suspeitos de ficar com drogas apreendidas; Guarda diz ter ficado com R$ 75 mil em cocaína e maconha

O promotor de Justiça Ricardo Cabral está investigando os guardas-civis municipais José Aparecido Tenório da Silva, Ergil Aparecido Silveira e Marco Antonio Horgos Vargalegre por eventual associação criminosa, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Uma conversa gravada entre Tenório e outro membro da guarda revela que foram feitos desvios de cocaína e maconha apreendidas em uma ocorrência realizada em agosto deste ano no bairro Parque Alexandre. O guarda-civil estima que ele e Silveira teriam ficado com 75 mil reais em maconha e cocaína e a pessoa que informou aos guardas onde a droga estaria localizada teria ficado com dez mil reais. No áudio de quase 15 minutos é também mencionado um pagamento ilegal de 30 mil reais que um membro do PCC (Primeiro Comando da Capital) ofereceu a Vargalegre para se livrar de prisão em flagrante. O promotor recomenda na instauração do procedimento que a Corregedoria da Guarda Municipal de Cotia promova o afastamento dos três guardas de suas atividades.

NOTA DA PREFEITURA DE COTIA

“Em atenção às informações solicitação, em virtude de denúncia que diz respeito a má conduta de agentes da Guarda Municipal em Cotia, em especial o conteúdo do áudio de 14 minutos onde se relata que, em uma ação da Guarda com apreensão de drogas, suspeita-se que parte do entorpecente tenha sido extraviada pelos agentes, a corregedoria da Entidade se posiciona por meio desta nota oficial.

A Corregedoria da Guarda Civil Municipal tomou conhecimento dos fatos no fim do expediente do dia 15/11/17, por volta das 15 horas e, de imediato, solicitou ao departamento de tecnologia que fizesse a extração do áudio que se encontrava em um celular, bem como foi solicitado ao Comando da Guarda o envio de documentos pertinente à ocorrência mencionada no áudio.

Foi instaurada uma Sindicância Administrativa para apurar as irregularidades mencionadas, assim como os autores e a veracidade do áudio; imediatamente foi solicitado o afastamento dos agentes envolvidos até que se conclua os procedimentos.