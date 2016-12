Ministro Gilmar Mendes nega pedido de liminar para posse de Raul Bueno

O prefeito eleito de Pirapora do Bom Jesus Raul Bueno teve liminar negada no Tribunal Superior Eleitoral nesta sexta, 30, o ministro Gilmar Mendes negou ação para que o prefeito eleito tomasse posse no domingo 1 de janeiro.

O prefeito teve as contas rejeitadas em 2012 por este motivo não tomará posse. O presidente da câmara que será eleito na sessão de domingo, 1, conduzirá a cidade até que o imbróglio jurídico e eleitoral seja resolvido.

Não cabe recurso da decisão, Raul deverá aguardar agora o julgamento do processo que só deve acontecer em fevereiro de 2017, quando o Tribunal volta com as sessões depois do recesso.

Veja o despacho publicado abaixo:

ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. CONVÊNIO. OMISSÃO DO DEVER DE PRESTAR AS CONTAS. REJEIÇÃO. INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, G, DA LC N. 64/90. PRECEDENTES. MPE. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 11 TSE. AGRAVO REGIMENTAL DO CANDIDATO E DA COLIGAÇÃO DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO MPE NÃO CONHECIDO.

1. A omissão do dever de prestar contas, nos termos do art. 11, VI, da Lei n. 8429/92, atrai a incidência da inelegibilidade do art.1°, I, g, da LC n. 64/90. […]

2. A aplicação de multa apenas ao mandatário sucessor não afasta a responsabilidade do seu antecessor quanto ao não cumprimento do dever de prestar contas, sobretudo se estas se referem a convênio celebrado e implementado na sua gestão, como expressamente anotado pela Corte de Contas, em decisão transcrita no acórdão do TRE.

3. A ausência de impugnação na origem, mesmo em se tratando do MPE, faz incidir a Súmula n. 11/TSE, por não se tratar de matéria constitucional.

4. Agravo regimental do candidato e outra não provido e do MPE não conhecido.

(AgR-REspe nº 640-60/SP, rel. Min. Luciana Lóssio, julgado em 30.4.2013 – grifo nosso)

3. Ante o exposto, indefiro o pedido de medida liminar.

Publique-se.

Brasília, 30 de dezembro de 2016.

Ministro GILMAR MENDES