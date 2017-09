Moacyr Franco faz apresentação gratuita em Carapicuíba

O multiartista Moacyr Franco se apresentará em 7 de outubro (sábado), no Plaza Shopping de Carapicuíba (Espaço G5), a partir das 16h. O show é grátis e acontece em comemoração de um ano de funcionamento do primeiro shopping de Carapicuíba.

Neste evento, Moacyr apresenta toda a sua versatilidade adquirida durante os mais de 60 anos de carreira. São duas horas de apresentação, com mais de 20 canções que embalaram e emocionam várias gerações, relembrando histórias de momentos inesquecíveis, que tornam o público seu principal cúmplice.

O artista começou a carreira em 1959 na TV Rio, onde interpretou o personagem “Mendigo” no programa Praça da Alegria. No ano seguinte, emplacou o sucesso da marchinha “Me dá um dinheiro aí”.

Além de trabalhar nas principais emissoras do país, Moacyr compôs músicas que ocuparam os primeiros lugares nas paradas de sucesso nas décadas de 1980 e 1990 como “Seu amor ainda é tudo” e “Ainda ontem chorei de saudade”.

Em 2011 ganhou o “Troféu Menina de Ouro” de melhor ator coadjuvante no Festival de Cinema de Paulínia por conta do personagem “Delegado Justo” no filme “O Palhaço”, de Selton Mello.

Atualmente, Moacyr Franco interpreta os personagens “Jeca Gay, Mendigo e Gabriel a caminho do céu”, no programa A Praça é Nossa do SBT e faz apresentações por todo o Brasil.

SERVIÇO

Evento: “Moacyr Franco no Plaza Shopping Carapicuíba”

Data: 7 de outubro de 2017

Horário: 16 horas

Local: Espaço Piso G5

Endereço: Estrada Ernestina Vieira, 149, Vila Dirce, Carapicuíba

Entrada: Gratuita (Retirada de ingressos antecipada)

Mais informações: Assessoria de Imprensa do Plaza Shopping Carapicuíba

(11) 4189-8888