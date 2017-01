Na nova animação da Disney, seguimos as aventuras de Moana. Filha do líder de uma das ilhas, ela é formada para governar. No entanto, a jovem sonha em se aventurar nas águas do oceano Pacífico e retomar a origem aventureira de seu povo.

A animação é a maior lançamento da companhia no Brasil. A nova “princesa” da Disney mal estreou e já conquistou o coração de muita gente.

Uma princesa diferente

Por muitas décadas as princesas da Disney eram relacionadas a figura frágil, delicada e indefesa das mulheres. Mas uma sequência de novas princesas vêm desconstruindo esse estereótipo e ganhando cada vez mais espaço em novas histórias, como a de “Valente” e da animação “Frozen” por exemplo. Tanto uma como a outra as personagens foram corajosas, destemidas e expressivas, mas sem deixar de serem princesas.

Quebra de tabus

Maui, companheiro de Moana no filme é um semideus lendário que ajuda Moana na procura de história sobre seus ancestrais e também a salvar seu povo. Geralmente os homens nos tradicionais filmes da Disney eram príncipes que vinham salvar suas donzelas de terríveis feitiços de bruxas, mas a figura fraternal foi protagonista. Desta vez a característica heroica foi deixada de lado, dando lugar a outras características, como a do humor por exemplo.

Uma nova cultura

Moana: Um Mar de Aventuras é também muito educativo tanto para crianças como para adultos. O filme se passa no Pacífico Sul e a mostra a arte local em algumas das cenas como por exemplo explorando o veleiro, típico dos povos polinésios para navegar até as ilhas. Moana é também a primeira princesa navegadora da Disney.

Respeito à natureza

O diretor Ron Clements falou sobre como foi sua experiência ao visitar a ilha do sul do Pacífico para trazer mais autenticidade ao filme. Para ele, o oceano era algo que unia a ilha. Além disso, o respeito à natureza é algo que procurou ser ressaltado no filme.

Nada de romance

Maui e Moana não têm um relacionamento amoroso no filme. Eles são amigos de fé um busca de novas aventuras, histórias, unidos para salvar a cultura de seu povo.

Referências para os antigos fãs da Disney

A flor que aparece no final do longa é uma referência à Enrolados. O filme também foi inspirado na animação de sucesso Lilo & Stitch. O ator Dwayne Johnson já participou de outras obras de peso da companhia, uma das mais memoráveis foi em Hércules.

Participações de peso

Um novo filme, mas com veteranos da área, os diretores desta animação, John Musker e Ron Clements, foram também responsáveis por A Pequena Sereia, Aladdin e A Princesa e o Sapo. Já Mark Mancina, o compositor da trilha sonora de Moana, também trabalhou em outras animações Disney, incluindo O Rei Leão, Tarzan e Irmão Urso. Todavia, Auli’i Cravalho, a nova voz da Disney é a dubladora de princesa mais jovem, tendo apenas 14 anos no início da produção da animação.