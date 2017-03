Morador de Alphaville vai disputar prova no deserto americano

A equipe Acelera Siriema começa o calendário de ralis da temporada em grande estilo. Neste sábado, 4, o piloto de Alphaville, Luiz Facco, e o navegador Felipe Costa largam para a lendária “The Mint 400 – The Great American Off-Road Race”, a maior e mais tradicional corrida off-road americana que completa a 50ª edição. O deserto de Nevada é o palco da disputa que reunirá mais de 330 veículos.

“Sensacional estar aqui pela terceira vez. Na primeira edição nos perdemos e tivemos dificuldades, na segunda, enfrentamos problemas durante a prova, mas neste ano, com mais experiência, vamos fazer uma prova diferente, com mais estratégia e menos velocidade”, ressalta Facco, que no passado foi tricampeão Brasileiro de Rally Cross Country, na Pró Brasil, (quinto título brasileiro) e também tricampeão Paulista de Rally de Velocidade, na N4, (sexto título paulista).

Por dois anos consecutivos (2016 e 2015) Facco e Humberto Ribeiro foram os únicos representantes brasileiros no grid. Nesta edição será a vez do paranaense Costa navegar para o piloto e estrear na The Mint 400. “É algo totalmente diferente do que estou acostumado a fazer. Está sendo uma oportunidade incrível participar desta prova e espero que possamos ter um bom desempenho”, afirma o navegador, que reside em Erechim, no Rio Grande do Sul.

A dupla do carro #6009 disputará na categoria TrophyLite e terá de percorrer em um único dia 400 milhas pelo deserto ou 640 quilômetros. Nesta sexta-feira, 3, os competidores participam do briefing que dará mais detalhes sobre a competição. A largada será no sábado, a partir das 6 horas. Vale lembrar, que a diferença do fuso entre Las Vegas e Brasília é de 5 horas.

Segundo o piloto, a “batalha” é árdua do início ao fim, exige sobretudo, cautela, mas é extremamente desafiante. “Trata-se de uma prova muito longa e difícil com uma especial de 640 quilômetros repleta de pedras, erosões, lombas gigantes, facões, areia e poeira intensa, por isto, qualquer descuido pode nos tirar da disputa”, explica Facco que é empresário na região e morador em Aldeia da Serra .

The Mint 400 – A corrida pelo deserto de Nevada se tornou uma batalha épica entre competidores de várias partes do mundo que competem em mais de 20 categorias. A cidade de Las Vegas sedia desde a primeira edição da prova em 1967. O desafio é percorrer em um dia 400 milhas pelo deserto ou 640 quilômetros, contra o relógio. São duas corridas dentro da The Mint 400, uma com competidores que fazem apenas duas voltas no deserto, e outra, com os mais experientes que realizam três voltas. Pela sua tradição, a prova atrai pilotos e celebridades do automobilismo internacional. Mais informações no site oficial do evento www.themint400.com, no facebook @themint400 e também no www.race-dezert.com