Morador de Osasco acerta sozinho os números da Quina e ganha mais de R$ 3 milhões

Foi sorteado na noite desta quarta, 13, os números da Quina da Loterias da Caixa e o sortudo é de Osasco. Os números sorteados são do concurso 4555 e são: 01-19-22-27-35, apenas uma aposta ganhadora acertou os números e vai levar para casa o valor de R$ 3.789.142,66,

Se você foi o ganhador pode receber seu prêmio em qualquer agência da Caixa e serão pagos após 2 dias de sua apresentação na agência da Caixa.

Confira o bilhete impresso em uma casa lotérica, pois ele é o único comprovante da sua aposta. Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.