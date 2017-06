Morador de Osasco morre em festa rave na Bahia

Fonte: www.correio24horas.com.br

Um homem de 34 anos, morador de Osasco, morreu na manhã do último domingo (4) após passar mal durante a festa rave Aurora, realizada na localidade de Abrantes, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Jacques Paulo Garcia foi levado por um parente ao Hospital Menandro de Farias, em Lauro de Freitas, também na RMS, com parada respiratória. Apesar das tentativas de reanimação, ele não resistiu e morreu na unidade médica.

Segundo a titular da 26ª Delegacia (Vila de Abrantes), Daniele Monteiro, as investigações ainda estão no início e não é possível apontar hipóteses sobre a causa da morte. “O que gente sabe é que a delegacia da área não tinha conhecimento de festa alguma na região”, adiantou.

Os organizadores do evento disseram, em nota, que estão em contato com a família da vítima e que o Jacques Paulo recebeu todos os cuidados possíveis na festa. “Ele recebeu todo o suporte que poderia receber no evento. Passou pela redução de danos, pelo posto médico, recebeu gás oxigênio, massagem cardíaca, e etc. Ele recebeu todo o socorro possível no local da festa, inclusive tivemos pessoas da produção acompanhando o caso”, diz a nota.