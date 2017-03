Morador de Osasco participa de exposição fotográfica coletiva em São Paulo

Questionando a liberdade criativa em um mundo sobrecarregado por imagens, grupo formado por vinte e um fotógrafos inicia seu terceiro ano de atividades com sua segunda exposição coletiva.

No sábado, 11, o Fotoclube Bulb f/22 abre exposição “Dissenso”, na MONO Galeria Individual, em São Paulo. O grupo, que em 2017 inicia o seu terceiro ano de atividades, é formado por vinte e um fotógrafos que se dedicam à fotografia expressiva para o desenvolvimento de pesquisas e experimentações poéticas, que se desdobram sobre temas diversificados.

Para a sua segunda exposição, a liberdade poética e estética em uma sociedade que intensamente produz e consume imagens é o tema trazido como um pacto presumido de cumplicidade entre os fotógrafos e o público: apostando na harmonia do dissenso, ao público é entregue uma exposição sem discursos lineares, normativos ou definidos.

Mesmo com a variedade de integrantes, os fotógrafos enfatizam que a liberdade criativa é algo fundamental para a existência do grupo: “A experiência é coletiva, mas a coesão que buscamos entre nossos integrantes é ética, não estética. Em grupo, incentivamos as pesquisas e experimentações de cada um. Mesmo com nossos encontros e discussões, compartilhamos nossos interesses, nossas ideias e propostas, sem impor uns aos outros normas ou temas”, diz Márcio Neves, um dos fotógrafos integrantes. A diversidade promovida pela liberdade pode ser vista neste resultado final: a mostra conta com 51 imagens, e as técnicas variam entre a fotografia digital e procedimentos fotográficos do século XIX.

O poder de um diálogo inacabado e imaginário com o público também se faz presente: “Isto é algo que nos motiva a realizar a exposição: pôr-se com os outros, questionar seus pensamentos mais corriqueiros ou automáticos, trazer um novo olhar não como um mérito nosso, mas como algo ao qual eles também podem recorrer, como uma alternativa de construção do imaginário”, diz Tiago Marin, outro integrante.

A exposição fica em cartaz até o dia 18.

SERVIÇO:

“Dissenso” – Fotoclube Bulb f/22 na MONO Galeria Individual

Fotógrafos participantes: Alvaro Grave, Bruno Schlogel, Cadu Torrës, Cecilia Vellutini, Chico Castro, Daniela Baek, Danielle Quartarolli, Flávio Titus, Julio Ogata, Laís Namura, Lígia Wendler, Luigi Saria, Luiz Carlos, Márcio Neves, Mauro Capozzi, Rinaldo Stos, Rodrigo Zugaib, Shirley Manfio, Tiago Marin, Tiago Tagawa e Yago Moreira.

Local: MONO Galeria Individual

Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 2926.

Entrada franca.

Abertura: sábado, 11, às 18h

Exposição: de 12/03 a 18/03, das 11h às 18h.