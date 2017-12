Morador de Osasco se afoga e morre no Rio Paranapanema

fonte: g1

Os bombeiros de Ourinhos (SP) encontraram no início da tarde deste sábado (30) o corpo de um sargento da reserva da Polícia Militar (PM) que se afogou no final da tarde da sexta-feira (29) no Rio Paranapanema, em Chavantes, interior de São Paulo. O trabalho de buscas foi iniciado na manhã deste sábado.