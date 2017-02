Morador de Osasco some e mãe teme que ele tenha sido vítima de homofobia

Fonte: Jornal Extra

Um morador de Osasco está desaparecido desde o último sábado, quando saiu de casa, no bairro Rochdale. Douglas Mendes da Silva, de 31 anos, disse à família que ia para a casa de uma amiga e não deu mais notícias. Segundo a mãe dele, a copeira Dina Mendes, de 57 anos, o filho está sem celular, pois teve o aparelho roubado há cerca de um mês.

– Ele é homossexual, então tenho muito medo de ter se tornado vítima dessas pessoas cheias de ódio no coração, de ter sofrido alguma agressão – disse ela.

De acordo com Dina, Douglas não está namorando no momento. Ela contou, ainda, que conversou com a amiga dona da casa para onde ele foi:

– Achei a conversa muito estranha. Ela contou que no domingo, foi com meu filho à casa de um outro rapaz. Por volta das 20h, eles deixaram o local com outros dois rapazes. Segundo ela, o Douglas saltou do carro e subiu a rua para voltar para casa. E desde então ninguém sabe mais dele.

A família já percorreu hospitais e também esteve no Instituto Médico Legal (IML) de Osasco. Eles registraram a ocorrência no 4º DP e fazem uma mobilização em redes sociais.

– Meu filho nunca sumiu assim. Ele costuma sair de casa aos sábados e voltar domingo à tarde. Estamos todos desesperados em busca de notícias. Só que é mãe sabe o que é esse sofrimento – disse Dina.