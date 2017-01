Morador de Santana de Parnaíba morre ao tentar salvar o filho na praia

Fonte: G1

Um turista morreu ao tentar salvar o próprio filho que estava se afogando no mar em São Vicente, no litoral de São Paulo. Ao ver a cena, o irmão mais velho entrou na água, resgatou o caçula, mas não conseguiu chegar a tempo de socorrer o pai, que não sabia nadar.

O metalúrgico Vagner da Silva Correa Mendes, de 37 anos, estava com os filhos Robert, de 15 anos, e Fabricio, de 13, aproveitando o último domingo (8) na região da Baixada Santista. A família estava em um trecho de pedras, próximo à Praia das Vacas, que fica ao lado da Ponte Pênsil, quando o acidente aconteceu.

Segundo a esposa de Vagner, Marlene dos Santos Mendes, o acidente ocorreu por volta das 16h30, quando Vagner viu o filho Fabricio sendo puxado pela correnteza. O pai entrou no mar para tentar salvar a vida do menino, porém, acabou escorregando de uma prancha em que estava se segurando e, como não sabia nadar, começou a se afogar.

De acordo com o depoimento da mulher, o filho mais velho estava na faixa de areia e viu a cena. Ele pulou no mar e conseguiu colocar o irmão Fabricio em uma pedra. Em seguida, foi ao encontro do pai e, com a ajuda de um amigo que estava com um caiaque, conseguiu retirar Vagner da água e colocá-lo, desacordado, na areia da praia.

O Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) foi chamado, prestou os primeiros atendimentos e levou Vagner para o pronto-socorro do Hospital Municipal de São Vicente. Porém, ele não resistiu e faleceu no local.

De acordo com o capitão Ricardo Pelliccioni, do GBMar, a região onde a família estava não é indicada para o lazer. “Ali é perigoso porque sofre influência. Ela tem uma corrente muito forte, por causa do estreitamento da Ponte Pênsil. O guarda-vidas fica na praia das Vacas, que é lotada em dias quentes. Ele não tem visão da área das pedras”, falou.

Ainda segundo Pelliccioni, Vagner morreu afogado, mas não por conta da correnteza. “Quando o filho olhou, ele já estava com a cabeça para baixo. Ele não sabia nadar, de repente até passou mal por conta da circunstância”, comentou.

O corpo de Vagner foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Santos para exames. Segundo o GBmar, a família é de Santana de Parnaíba, que fica na Grande São Paulo. O caso foi registrado na Delegacia Sede de São Vicente como morte suspeita.