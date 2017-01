Morador de Santana de Parnaíba morreu com febre amarela

A Secretaria Estadual da Saúde investiga seis casos suspeitos de febre amarela no estado de São Paulo. Segundo a pasta, todas as vítimas eram homens e tinham viajado para Minas Gerais, onde há um surto da doença.

Todos pegaram a doença em janeiro, segundo o SPTV. Dos seis, quatro morreram. Uma das vítimas estava internada no Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Ela morava em Santana de Parnaíba. Outras duas mortes foram registradas no Hospital Municipal do Campo Limpo, na Zona Sul da capital, e a quarta morte foi em Américo Brasiliense, na região central do estado.