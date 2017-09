Morador do Umuarama em Osasco ganha R$ 100 mil na Nota Fiscal Paulista

Um morador de Osasco ganhou R$ 100 mil no sorteio de setembro da Nota Fiscal Paulista. O ganhador mora no bairro do Umuarama.

A 106ª extração da Nota Fiscal Paulista também premiou uma instituição filantrópica com R$ 100 mil na cidade de Osasco.

Concorreram os cadastrados que efetuaram compras no mês de abril e solicitaram a inclusão do CPF/CNPJ no documento fiscal. No total, foram 598 prêmios que somaram R$ 4,7 milhões.

O resultado está disponível no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br. Para verificar, basta acessar o sistema com o CPF e senha cadastrada e clicar na aba Sorteios > Visualizar Sorteios >Sorteio nº 106.

Para concorrer, o consumidor que pede a Nota Fiscal Paulista deve se cadastrar no site do programa e aderir ao regulamento. As adesões até o dia 25 de cada mês permitem a participação já no mês seguinte. Uma vez feito o aceite às regras dos sorteios, não há necessidade de repetir a adesão, que vale para todas as extrações. Cada R$ 100 em compras dá direito a um bilhete eletrônico para disputar aos prêmios.

Confira valores e municípios dos principais ganhadores:

Prêmios principais

do 106º sorteio Bairro/Município/Estado R$ 1.000.000,00 VILA BARÃO/SOROCABA/SP R$ 500.000,00 ALTO BOA VISTA/FRUTAL/MG R$ 500.000,00 JARDIM INDEPENDÊNCIA/SÃO PAULO/SP R$ 100.000,00 HIGIENÓPOLIS/SÃO PAULO/SP R$ 100.000,00 SÃO MIGUEL/SÃO PAULO/SP R$ 100.000,00 LOTEAMENTO INDUSTRIAL MACHADINHO/AMERICANA/SP R$ 100.000,00 UMUARAMA/OSASCO/SP R$ 100.000,00 URBANOVA/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP R$ 100.000,00 PQ. RIBEIRÃO PRETO/RIBEIRÃO PRETO/SP R$ 100.000,00 ITARARÉ/SÃO VICENTE/SP R$ 100.000,00 LOTEAMENTO CIDADE JARDIM/CATANDUVA/SP R$ 100.000,00 JARDIM TAQUARAL/SÃO PAULO/SP R$ 100.000,00 ASSUNÇÃO/SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP

Sorteios exclusivos para entidades

A partir do mês de outubro, o programa Nota Fiscal Paulista promoverá sorteios exclusivos para as entidades assistenciais, com prêmios que totalizam um milhão de reais. Além de propiciar 10 vezes mais chances de ganhar, essa medida garante que 55 diferentes instituições filantrópicas diferentes sejam contempladas com prêmios todos os meses.