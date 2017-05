Moradora de Osasco reencontra irmã após 54 anos

Leodina Antônio Dias, de 74 anos de idade, moradora do município de Sengés, no norte do Paraná, reencontrou a família graças à ajuda do Soldado Nilson Ferreira, da Polícia Militar. Ela estava há 54 anos sem contato com a família.

Nascida em Minas Gerais, Leodina foi para o Paraná em 1963 procurando por melhores condições de trabalho. Um grave acidente envolvendo o caminhão que transportava sua família interrompeu a viagem e também o contato com os parentes no estado mineiro, em especial com a irmã, Maria Ilda Antônio da Silva, hoje com 69 anos, moradora de Osasco.

Cinquenta e quatro anos depois,uma sobrinha de Leodina, a jovem Ellen Fabiana Rodrigues de Almeida usou as redes sociais para tentar localizar a tia. Ellen mora com Maria Ilda em Osasco e solicitou apoio ao Soldado Nilson para tentar localizar a tia desaparecida e demais familiares na cidade de Sengés.

Após buscas na cidade de Sengés, a PM conseguiu encontrar Leodina e promover o reencontro da família. Para externar sua gratidão, a família novamente reunida convidou o Soldado Nilson a compartilhar o momento.

Fonte: MassaNews.com