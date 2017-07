Moradores do Rochdale protestam contra ação da Polícia Militar

Na noite deste sábado, 15, moradores da Zona Norte de Osasco realizaram protestos devido a suposta agressão sofrida por um suposto traficante por parte da Polícia Militar, na rua Acarajú, no bairro do Rochdale.

Segundo familiares, o suposto traficante André, foi agredido pela Polícia Militar por ter sido reconhecido como traficante e faleceu devido a ação.

A família de André, conhecido como “Dão”, realizou protesto juntamente com moradores do Rochdale, contra a ação de agentes da Polícia Militar na avenida Cruzeiro do Sul em frente a CEMEI Profª Wilma Foltran Portella e também na rua Goiânia e rua Acaraju, todas no bairro do Rochdale.

Foi relatado a presença de viaturas em frente à casa da família na rua Azaleia Vermelha na noites deste sábado.

André deixou dois filhos e esposa.

O Correio Paulista tentou contato com a Polícia Militar que até o momento não se pronunciou sobre a ocorrência.

Fotos e Colaboração Jean Bueno