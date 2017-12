Morre o cerimonialista Luiz Roberto Claudino

A Prefeitura de Osasco perdeu um de seus mais antigos servidor público, Luiz Roberto Claudino da Silva.

Luizinho, como era mais conhecido, atuou como funcionário público desde 1979 e exerceu a função de Diretor do Cerimonial e Relações Públicas nas gestões dos prefeitos Celso Giglio, Silas Bortolosso, Emidio Pereira de Souza, Jorge Lapas e, apesar de ter se aposentado com méritos em 2015, atualmente, transmitia todo o seu conhecimento à frente do Cerimonial do prefeito Rogério Lins.