Morre o papai noel mais famoso de Osasco

Na madrugada desta segunda, 23, por volta da 1h da madrugada, Vitautas Sakatauskas, aos 84 anos, que estava internado no Icesp morreu por complicações no tratamento de um câncer de mama e de pulmão em estado muito avançado.

Ele foi papai noel por mais de 25 anos em Osasco, principalmente no Plaza Shopping.

Vitautas era da Lituânia, nasceu no dia 22 de outubro de 1933, morreu um dia depois do seu aniversário. Ele tinha mais dois irmãos que também eram papais noeis na cidade. Vitautas foi papai noel no Instituto Laramara, AACD e no Osasco Plaza Shopping há 25 anos.

A família Sakatauskas fará o velório e o sepultamento no Cemitério do Bela Vista em Osasco.