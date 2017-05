Morre um dos maiores articulistas políticos de Osasco

O assessor do deputado Celso Giglio Odair Bissolatti, morreu neste sábado, 6. Ele estava internado já algum tempo no Hcor. O político ejá teve problemas de rins e agora pessoas ligadas a família dizem que ele estava com câncer de pele. Ele era diabético.

Bissolatti é um dos grandes nomes da política osasquense ao lado de Celso Giglio fez várias articulações do PSDB em Osasco, para muitos o articulista era o maior nome do partido na cidade ao lado do deputado estadual. Odair estava no PSDB desde 2001.

Odair Bissolatti estava trabalhando na assembleia legislativa como assessor especial. Na época que Celso foi prefeito de Osasco, ele era um dos principais secretários do tucano e o grande confidente do prefeito na época.

Odair deixa a esposa Rina Bissolatti (atual diretora de saúde de Osasco) e os filhos Marcelo e Luciano. “Meu amigo, companheiro, parceiro, cúmplice, meu maior incentivador na vida profissional. 45 anos de casamento, 2 filhos maravilhosos, meu grande amor, meu eterno namorado” foi deste modo que Rina resumiu seu marido.

O velório será no Bela Vista a partir das 20h deste sábado, 6, e o enterro no cemitério do bairro às 10h do domingo, 7.