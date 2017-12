Morte de jovem causa comoção no Recanto das Rosas em Osasco

O motorista Guilherme de Sousa Oliveira, 22, já tinha comprado roupas e alugado uma casa na praia para passar o primeiro Natal da filha, que tem cinco meses de vida. No sábado (9) à tarde, pela primeira vez ele levou a menina para rua, já que tinha pouco tempo livre entre seus empregos de entregador de verduras e ajudante de obras em Osasco.

Poucas horas depois de curtir a tarde com a filha, no início da noite, o rapaz foi morto por policiais militares com quatro tiros no peito. Na versão dos PMs, Guilherme resistiu e atirou contra os policiais.

A reportagem do portal R7 conversou com pessoas próximas de Guilherme, que não quiseram se identificar com medo de represálias. Elas afirmam que a presença de carros da Polícia Militar na região onde o rapaz foi morto aumentou desde o dia da ocorrência.

Moradores do Jardim Recanto das Rosas, em Osasco, dizem que Guilherme saiu para comprar pão e cigarro em um bar do bairro onde morava. No estabelecimento, alguns amigos pediram para ele usar as habilidades de motorista para levar um carro até a rua de baixo. O rapaz não sabia que o veículo era roubado.

O motorista não recusou fazer o favor aos amigos. Quando chegou na rua, um carro da PM estaria esperando para interceptar. Segundo os moradores, Guilherme desceu do carro e, rendido, levou quatro tiros na região do tórax e abdômen.

Na versão dos PMs no 5º DP de Osasco, onde o caso foi registrado, o rapaz “desembarcou do veículo com uma arma em punho e passou a efetuar dois disparos contra a guarnição, a qual revidou, atingindo o autor/vítima”.

