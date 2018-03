Um motociclista morreu nesta terça-feira (6), por volta das 5h da manhã, após bater contra uma defensa metálica no Km 16 da Rodovia Castello Branco, em Osasco.

De acordo com informações da CCR ViaOeste, concessionária responsável pela administração da via, a perícia esteve no local e manteve a faixa 1 da esquerda, no sentido capital, interditada.