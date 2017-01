MP dá parecer favorável a ação popular do PSOL que pede suspensão do reajuste das tarifas de ônibus em Osasco

Nesta quarta, 18, o Ministério Público de São Paulo deu parecer favorável para o pedido de suspensão liminar do reajuste das tarifas. O pedido agora aguarda decisão do juiz da 1ª vara da fazenda pública de Osasco.

No último dia 10, o PSOL protocolou uma Ação Popular com pedido liminar para a suspensão do reajuste tarifário do serviço de transporte coletivo municipal. No mérito da ação foi pleiteado a anulação do Decreto por meio do qual se efetivou o aumento, bem como da Lei nº 4.693/15, por meio da qual o prazo das atuais concessões do serviço foi estendido para 20 anos.

O pedido tem por base ausência de transparência, por parte do Município, acerca dos critérios e procedimentos utilizados para o reajuste e também as omissões existentes nos contratos atualmente vigentes. Por outro lado, os contratos que vigoraram entre os anos de 2006 até o início de 2016 também continham diversas omissões que permitiram o reajuste do valor das passagens em patamar superior ao efetivamente necessário para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro das concessões.

Veja o despacho: