Mudanças no secretariado de Rogério Lins

Notícias nos bastidores da política osasquense dão conta que em breve o prefeito Rogério Lins fará mudanças no alto escalão do seu secretariado, as alterações devem acontecer nos próximos dias.

A primeira informação é que nenhum dos atuais vereadores será convidado a assumir uma secretaria, pelo menos nestas primeiras mudanças de Rogério Lins.

O prefeito de Osasco demitirá todos os secretários petistas, entre eles, o de Cultura Gustavo Anitelli e Marco Antônio Villela dos Santos da Habitação.

O ex-deputado estadual Osvaldo Verginio poderá ganhar espaço no governo Lins.

Contestado por vereadores de seu partido, o PSDB, José Carlos Vido deixará a secretaria de Saúde e provavelmente deve ser convidado a assumir a pasta de chefe de Gabinete ou secretário de governo. Vido substituiria Gelso de Lima que poderá assumir a pasta da Saúde. A outra hipótese para Vido era ser o chefe de gabinete de Rogério Lins no lugar de Elsa Natal. A atual chefe de gabinete pode assumir a secretaria de Administração.

Atualmente a secretaria de administração é comandada por Sergio Di Nizo que deve ser remanejado para a secretaria de Controle Urbano (Secontru).

Com a liberação da ADIN (Ação Direta de Inconstitucionalidade) que congelou as secretarias de Comunicação, Esporte e Planejamento As patas poderiam sofrer alterações, neste caso, o ex-vereador Branco seria nomeado oficialmente secretário adjunto de Esporte na para cujo titular Delbio Teruel.

A grande novidade que poderá surpreender a todos é a vinda do ex-vice prefeito de Osasco e arquiteto Ângelo Melli para ocupar uma secretaria. Nos últimos meses. Ângelo era secretário municipal em Carapicuíba na área de Desenvolvimento Urbano, mas o mesmo já pediu exoneração do cargo.