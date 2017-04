Mulher é assassinada por ex no meio da rua em Presidente Altino

Uma autônoma de 35 anos, natural de Franca, foi assassinada no meio de uma rua no bairro de Presidente Altino em Osasco. Luciana Lopes da Silva levou dois tiros na região da cabeça e o principal suspeito é seu ex-namorado, que já está atrás das grades.

O homicídio aconteceu na última sexta-feira, em plena luz do dia, após uma discussão entre o ex-casal. Segundo a polícia, Guilherme Oliveira, de 28 anos, sacou a arma e disparou. Um tiro acertou a cabeça da autônoma e o outro seu pescoço. Ela caiu morta no meio da rua e a polícia foi acionada, prendendo o acusado em flagrante.

Luciana mudou-se para Osasco há três anos, em busca de novas oportunidades de vida. Lá, há cerca de seis meses, conheceu Oliveira, de quem estava separada.

Na manhã de sábado (15), o corpo de Luciana foi transladado para o interior do Estado. Por volta de 11 horas, com a presença de amigos e familiares, a funerária São Francisco realizou seu sepultamento no Cemitério Municipal de Restinga. O caso segue sob investigação policial em Osasco.