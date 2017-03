Mulher é atropelada ao atravessar a Avenida dos Autonomistas

Na manhã desta quinta-feira, 23 de março, uma moto atropelou uma jovem que atravessava a avenida dos Autonomistas, em frente ao Beduíno, a mulher teve ferimentos graves, inclusive com fratura exposta, já o motoqueiro sofreu várias escoriações.

O trânsito ficou complicado na via no sentido Vila Yara e o socorro às vítimas foi feito por uma viaturas do SAMU.

Não é a primeira vez e provavelmente não será a última, caso a municipalidade não instale gradis impedindo a travessia de pedestres, principalmente nas proximidades do Hospital Cruzeiro do Sul.

Há pouco tempo, neste mesmo local, atropelado por uma moto com garupa, um senhor acabou morto e agora a cena se repete com este novo atropelamento.