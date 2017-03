Mulher é estuprada ao voltar do trabalho no Parque dos Paturis em Carapicuíba

Fonte: SPTV/Rede Globo

A mulher foi vítima do estupro na semana passada no Parque dos Paturis em Carapicuíba. Ela conta que desceu às 23h30 na estação e que pegaria o ônibus no local que só passaria à meia-noite. “Só que no ponto é perigoso você ficar lá. Aí eu falei assim: 15 minutos eu já estou em casa. Aí subi pelo parque”, relata a mulher, que viu um homem atravessar da calçada em sua direção em seguida.