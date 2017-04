Mulher é presa em flagrante por esconder bananas de dinamite em casa em Carapicuíba

A Polícia Militar prendeu uma mulher que escondia duas bananas de dinamite em casa, na área rural de Carapicuíba. O flagrante aconteceu na manhã de domingo (2).

Equipes do 33º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) foram avisadas por um homem que a suspeita guardava armas e explosivos em um barraco, na favela do “Dema”.

Os PMs foram à moradia indicada e chamaram a mulher, que logo assumiu esconder duas bananas de dinamite. Entretanto, a desempregada de 32 anos negou guardar armas de fogo em seu barraco.

Os policiais encontraram os explosivos e a mulher ainda confessou que havia recebido dinheiro para guardar as dinamites. Ela contou que pegou as bananas no bairro Barra Funda, zona oeste da Capital, com um homem desconhecido.

As equipes chamaram o Esquadrão de Bombas, do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), que removeu os artefatos para um terreno e os destruiu. As dinamites tinham cordel detonante e estavam prontas para serem acionadas.

A mulher foi presa em flagrante pelo crime de posse irregular de artefato explosivo. A ocorrência foi registrada no 1º Distrito Policial de Carapicuíba.