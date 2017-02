Mulher foi vítima de sequestro na Avenida São José em Osasco

No sábado, 11, a equipe da Guarda Civil de Osasco que presta serviço na Base Comunitária localizada próxima a Estação ferroviária de Osasco, foi acionada por uma munícipe indagando que havia sido vítima de um sequestro.

A vítima informou que estava em um ponto de ônibus na Avenida São José, Zona norte de Osasco, quando foi abordada por um desconhecido solicitando informações de como chegar a área central da cidade, e ao se aproximar para dar as devidas informações, a vítima relata que foi ameaçada pelo indivíduo que a obrigou a adentrar no veículo.

Durante a viagem o homem a coagiu solicitando a quantia de R$ 1.500, sendo que após o pagamento a libertaria.

Sob forte ameaça e com medo, a vítima se propôs efetuar a retirada da quantia exigida e ao se dirigir ao caixa eletrônico, aproveitando o descuido do meliante conseguiu se desvencilhar do indivíduo e solicitou apoio da Guarda Civil de Osasco, nesse instante o homem empreendeu fuga com destino ignorado, com base nas informações passadas, os GCMs efetuaram diligência nas proximidades onde o carro do indiciado estava estacionado.

No momento em que aguardavam o retorno do motorista abordou-o e após revista no veículo lograram êxito em encontrar em seu interior o celular da vítima, um canivete e uma faca.

Após constatação dos fatos, os Guardas Civis conduziram os envolvidos até o 5° Distrito Policial onde foi elaborado Boletim de Ocorrência de Extorsão art. 158, ficando o indiciado a disposição da Justiça.