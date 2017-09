Mulheres, idosos e deficientes físicos poderão descer fora da parada de ônibus em Osasco

Virou lei em Osasco novos critérios para desembarque de mulheres, idosos e deficientes físicos fora da parada de ônibus, em período noturno nos veículos de transporte coletivo do Município de Osasco.

A Lei é do Vereador Alex da Academia e foi assinada pelo prefeito Rogério Lins no último dia 11.

Todas as empresas de transporte coletivos de Osasco estão dispensadas de obedecer aos lugares de parada obrigatória, ou

preestabelecidas dos pontos de ônibus para efeitos de desembarque de mulheres, idosos e deficientes físicos, no período noturno após as 22 horas.

Os ônibus poderão parar para o desembarque de mulheres, idosos e deficientes físicos, nos locais indicados por estes,

ainda que fora do ponto de parada, desde que respeitando os itinerários originais das linhas e os preceitos decorrentes da correta condução do veículo.

A lei vai entrar em vigor noventa dias após sua publicação que foi dia 11 de setembro.