Multinacional lança programa de educação ambiental para estudantes de Itapevi

Neste ano, centenas de crianças da rede pública de ensino de Itapevi terão a oportunidade de participar pela primeira vez do Programa Pfizer de Educação Ambiental, que terá como tema: “Saúde e Sustentabilidade de mãos dadas na escola – Alimentação Saudável”.

A iniciativa, que foi implementada em Guarulhos há mais de 15 anos e está em sua 16ª dição, já conscientizou mais de 110 mil crianças sobre a importância das questões ambientais e, agora, chega ao novo município acompanhando a transição da unidade fabril da Pfizer. Em 2016, a companhia completou a transferência de toda a sua produção de saúde humana para a planta de Itapevi.

O programa faz parte da plataforma de Responsabilidade Social da companhia e, nesta primeira edição em Itapevi, 800 alunos do 6º ao 9º ano das escolas EE. Claro Camargo Ribeiro e EE. José Theotonio dos Santos participarão de diversas atividades lúdico-educativas.Apresentações de teatro e acesso a gibis de educação ambiental, bem como jogos interativos elaborados conforme a realidade do município, serão algumas das atividades do programa, que tem como objetivo sensibilizar as crianças em relação às temáticas propostas e incentivar mudanças de comportamento. “Inicialmente, 58 professores foram capacitados para as atividades do programa e nosso desejo com esta iniciativa é poder contribuir para o fortalecimento do papel da escola como multiplicadora de boas práticas junto aos alunos e à comunidade”, destaca o diretor da unidade industrial da Pfizer em Itapevi, Marcelo Luna. As famílias dos estudantes também serão convidadas a participar da iniciativa, como forma de reforçar os aprendizados construídos em sala de aula. Ao término do programa, previsto para durar todo o ano de 2017, os alunos das escolas participantes apresentarão os resultados de seus trabalhos em um evento de encerramento, realizado na própria planta de Itapevi.