Mutirão contra o Aedes retira 68 toneladas de entulho no Suburbano em Itapevi

A Prefeitura realizou no sábado,4, o segundo mutirão de combate ao Aedes aegypti no Parque Suburbano. Durante os trabalhos, foram recolhidas 68 toneladas de entulhos que poderiam servir de foco ao mosquito.

As seguintes ruas do bairro foram visitadas Piauienses, Paulistas, Sulamericanos, Cariocas, Amazonenses, Acreanos, Brasileiros, Cearenses, Pernambucanos e Amazonenses. Ao todo, 1410 casas foram visitadas – destas, 54 foram teladas. Este foi o quinto mutirão realizado em Itapevi desde o início do ano.

As ações têm o objetivo de eliminar focos do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya e conscientizar a população que o combate ao Aedes deve ser diário. A campanha começou na primeira semana de janeiro.

Desde então, a administração municipal tem trabalhado para conscientizar a população sobre a importância de eliminar os focos do mosquito, realizando ações de rotina e mutirões nos bairros, distribuindo informativos e colocando banners e outdoors em pontos estratégicos da cidade. Os mutirões acontecerão todas as semanas até abril, período em que a incidência do mosquito aumenta em todo o país.

O trabalho é uma parceria das secretarias de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Saúde e Bem Estar e Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.