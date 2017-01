Mutirões de limpeza acontecem em vários bairros de Osasco

“A zeladoria será uma das prioridades do meu governo”, destacou o prefeito de Osasco, Rogério Lins, durante sua participação, ao lado da vice-prefeita, Ana Maria Rossi, no primeiro mutirão de limpeza no bairro do Rochdale, realizado na tarde de terça-feira, 3. O chefe do executivo conhece bem os problemas de enchentes causados na região pelas fortes chuvas, prejudicando milhares de famílias, e uma de suas principais preocupações, a médio e longo prazos, está em amenizar essas intercorrências, principalmente na Rua Cuiabá, um dos pontos de alagamentos mais críticos do bairro.

O mutirão engloba as Ruas Cuiabá, Júlio Adão, Dolores Duran e a Avenida Brasil, e conta com cerca de 150 agentes do Setor de Manutenção e Zeladoria da Secretaria de Obras, realizando roçagem, capinagem das sarjetas, limpeza das vias, recolhimento de lixos, além do desentupimento de esgotos e desobstrução das bocas de lobos. “O resultado dessa primeira operação de limpeza aqui na região é uma medida emergencial, que permitirá melhor fluidez da água, amenizando os impactos sofridos pelos moradores do local, inclusive nesse período de chuvas intensas de verão”, comentou Lins; A çaão deve acontecer em outro bairros

O prefeito ressaltou seu compromisso em dar continuidade à todas as obras em andamento que beneficiem à população e tragam melhorias para o município.