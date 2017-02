Na festa de aniversário tem Audax e Corinthians no Rochdale

Osasco comemora 55 anos de emancipação político-administrativa neste domingo, 19. no sábado, 18, às 17h na programação esportiva tem Osasco Audax e o Timão no Rochdale

Após estreia com goleada de 4 a 2 sobre o São Paulo, o Osasco Audax foi até Lins e no sábado, 11, acabou perdendo por 2 a 0. Já na terça-feira, 14, o adversário da equipe osasquense foi a Ferroviária, partida disputada na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.

Neste jogo, o Audax começou embalado e com quatro minutos abriu o marcador quando após boa jogada pela esquerda, Pedro Carmona recebeu e bateu forte, a bola desviou em Luan e enganou o goleiro Matheus. O domínio era do Audax, mas aos poucos a Locomotiva foi equilibrando as ações e aos 32 minutos, com Juninho, deixa tudo igual na Arena, 1 a 1.

No segundo tempo, o Osasco Audax criou e desperdiçou chances de marcar e com o empate coleciona mais um ponto na competição, chegando a quatro.

Já classificado à segunda fase da Copa do Brasil após eliminar o América de Natal, o Osasco Audax já conhece o adversário da segunda fase que também será disputado numa única partida. Será o ABC/RN que na noite desta quarta-feira, com um empate em 1 a 1 em jogo disputado em Brasília, eliminou o Ceilândia/DF.

Neste sábado, 18, às 17 horas, o adversário do Osasco Audax é o Corinthians, partida programada para o estádio do Rochdale, que certamente receberá um grande público.