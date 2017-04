Na luta contra o descenso Oeste encara o Sapão

Cotado como um dos favoritos com acesso à elite do futebol paulista, o Oeste, com sede em Barueri, foi uma decepção ao longo da competição. Empatou muitas vezes e até mesmo quando foi superior em campo, acabou sendo derrotado.

No último sábado, 1, jogando no Barão de Serra Negra, foi derrotado pelo XV de Piracicaba, por 1 a 0, gol de Romarinho, aos 36 minutos do segundo tempo.

Com apenas 16 pontos ganhos, o Oeste ocupa a 16ª colocação na classificação geral e está na zona de rebaixamento, já que entre os 20 participantes, seis deles serão rebaixados nesta edição.

Restam apenas quatro partidas para que o Oeste consiga fugir da degola e a primeira acontece neste domingo, 9, às 16 horas, na Arena Barueri e o adversário a ser batido é o Mogi Mirim, com 14 pontos ganhos e ocupando o 17º lugar.

Após o jogo com o Mogi Mirim, o Oeste enfrenta o Bragantino, na quarta-feira, 12 e a Portuguesa de Desportos, na segunda-feira, 17, partidas que serão realizadas fora de casa e na última rodada, no domingo, 23, às 10 horas, recebe o Juventus, o “Moleque Travesso”, na Arena Barueri.