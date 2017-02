Nacional acaba com os 100% de aproveitamento do Grêmio Osasco

Na quarta-feira, 15, o Grêmio Osasco teve sua primeira derrota no estadual, perdeu em casa por 2 a 1 para o Nacional, da capital. Neste sábado,18, o Grêmio Osasco vai até Porto Feliz enfrentar o Desportivo Brasil.

No último domingo, jogando no Vale do Paraíba, no Martins Pereira, o Grêmio Osasco que chegou a estar vencendo o São José dos Campos FC por 4 a 1 até os 35 minutos da etapa final, acabou sendo surpreendido pelo Tigre do Vale que conseguiu igualar o placar, mas no finalzinho o atacante Thiago Seiji fez o gol da vitória do Grêmio Osasco, 5 a 4.

Com apenas vitórias nas quatro primeiras rodadas da competição, o Grêmio Osasco jogando em seu estádio, entrou em campo na última quarta-feira como favorito diante do Nacional, mas o time da Barra Funda apresentando um bom futebol, venceu a partida por 2 a 1, acabando com a invencibilidade e com os 100% da equipe osasquense. Mesmo com a derrota, até a noite desta quinta-feira, o Grêmio Osasco continuava na liderança da competição, só a deixando caso a Inter de Limeira, que enfrentava a Portuguesa santista no Ulrico Mursa vença a partida.

O próximo jogo do Grêmio Osasco é neste sábado, 18, às 16 horas em Porto Feliz e o adversário é o Desportivo Brasil. (WB)