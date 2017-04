Nada é gratuito

Na última terça-feira, 25, uma audiência pública foi realizada na Câmara Municipal de Osasco para debater o transporte coletivo na cidade, que é operado por duas empresas e 386 veículos. O tema é ligado à Comissão de Política Urbana, Meio Ambiente e Defesa dos Direitos do Consumidor de Serviços Públicos Municipais. Em pauta, principalmente, estavam o novo contrato de prestação de serviços celebrado entre as operadoras e a prefeitura, além do último aumento de tarifa dos ônibus. Além dos vereadores que marcaram presença em grande número, estiveram presentes representantes das empresas concessionárias do serviço, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), membros do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana (COMURB), entidades do setor de transporte e líderes comunitários, além de populares. A Companhia Municipal de Transporte de Osasco (CMTO), que gerencia o sistema, também estava representada, como não poderia deixar de ser. Além das dúvidas sobre a fórmula que definiu a nova tarifa, também houve questionamentos sobre a manutenção dos abrigos, idade média dos coletivos, quadro reduzido de funcionários da CMTO, veículos ainda não adaptados para cadeirantes e ausência de sanitários em alguns terminais. Ainda foram ouvidas críticas ao serviço de Reserva Técnica Operacional (RTO) e à falta de respeito de alguns motoristas e cobradores. As operadoras também foram interrogadas acerca da cobrança de tarifa para pessoas com mais de sessenta anos de idade. Segundo alguns vereadores e outras lideranças presentes, o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) garantiria esse direito, no entanto, a legislação trata da gratuidade no transporte urbano para maiores de 65 anos, apesar de considerar idosos os maiores de 60. Nada impede, porém, que cada município crie legislação própria para isentar pessoas entre 60 e 65 anos da tarifa. Um esclarecimento, entretanto, é necessário – não existe gratuidade de fato, ou seja, não é a empresa de ônibus que arca com os custos da isenção, mas estes são repassados aos usuários pagantes com aumento da passagem. Em outro modelo, toda a população paga indiretamente; neste caso, a prefeitura repassa um subsídio às concessionárias, ou seja, parte dos recursos arrecadados com seus impostos. Quando isso ocorre, alguma área já deficitária, como saúde, cultura e meio ambiente, por exemplo, perde ainda mais investimentos. Não devemos nos iludir, portanto, que os custos de um benefício, seja ele qual for, cairão sobre outros que não sejamos nós mesmos.