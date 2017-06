Namorando Minha Televisão

O primeiro capítulo de “Pega Pega”, Globo, foi bem estranho, mas a novela só melhorou com o tempo. Os capítulos estão sensacionais. Estou gostando bastante.

Aproveitando…

Em “Pega Pega”, uma garota conversa com um canguru de pelúcia. Muitos reclamaram. Eu novamente gostei. Desde o primeiro capítulo está muito claro que a menina sofre de alguns distúrbios. É uma trama bem interessante.

Ainda sobre o assunto novela…

Assisto muito pouco “Novo Mundo”, Globo, mas vejo semelhanças entre esta novela e a minissérie “Liberdade Liberdade” (sobre a filha do Tiradentes). Não custa lembrar, minha mãe adora e não perde um capítulo se quer.

E no “Dia dos Namorados”…

Teve reportagem sobre casais. AH, VÁ! Criatividade zero. Sem falar de matérias tentando juntar pessoas. Coisa boba.

Acho que eu já cobrei, mas não custa repetir. Saudade do tradicional “Estrelas” da Angélica, Globo. “Estrelas Solidárias” não faz minha cabeça. Tudo muito bonzinho. Desse jeito vou parar até de usar táxi.

Um assunto nada a ver?

Sempre fico imaginando os ídolos do passado usando rede social. Já pensou o Cazuza utilizando Facebook ou até mesmo Twitter? Seria no mínimo engraçado.

Estava reparando, o jornalismo fala para dois públicos, aquele politicamente correto e aquele que vive em um mundo real (que não faz pose e nem finge estar indignado com tudo).

Falando em jornalismo…

Jornalista esportivo é corajoso. Muitos não têm receio e nem medo de errar informação. Por isso chutam qualquer coisa. Se errar errou. Não ficam nem vermelhos de vergonha.

Só não é pior do que jornalista que mata e ressuscita famosos.

Uma pergunta…

Alguém realmente gosta de “Vade Retro”, Globo? Acho uma série ruim demais. Além de cansativa e confusa. Será que teremos uma segunda temporada desse programa? Que o Tony Ramos seja aproveitado logo em outros projetos.

E vou descobrindo mais e mais atores que estão na Record e eu nem tinha ideia. Desta vez, vejo Eri Johnson na próxima novela da emissora. Espero que ele não faça de novo mais um papel com cara de Eri Johnson. O homem da pinta pode mais.

Coloco no SBT e vejo uma importante discussão no “Fofocalizando”. Um ator deve ou não permanecer com o seu bigode? Melhor isso do que ler aquela palavra tonta na tela, “polêmica”. Jesus!

A Globo tem o “Vale a Pena Ver de Novo” para reprisar algumas novelas. Aos sábados também têm reprise do “Sai de Baixo” na “Sessão Comédia”. A emissora deveria ter outros horários para reprisar programas do passado. Nem todo mundo tem acesso ao canal “Viva”. E eu já disse, prefiro TV aberta.