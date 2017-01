Não se culpe por pensar em si

Fala-se muito que vivemos em um mundo egoísta, que as pessoas pensam cada vez mais em si. Mas minha experiência no consultório também me revela um outro lado. Pessoas que se sentem culpadas por pensar em seus interesses.

Muitas vezes crescemos ouvindo que devemos pensar no outro, que ajudar o próximo é sinal de bondade, é o que nos ensina a família, a religião, a moral. E de fato tudo isso é verdade, o problema é que não nos falam com a mesma frequência sobre a importância de ser sinceros com nossos sentimentos e vontades. E essa discrepância nos faz crescer acreditando que se colocar em primeiro lugar é egoísmo e nos gerando grande sentimento de culpa quando o fazemos.

Claro que em nossas decisões devemos também considerar o outro e a forma que será impactado por nosso comportamento, somos seres sociais e estamos inseridos em um meio onde minhas atitudes afetam também aqueles que me cercam. Ter essa consciência na maneira que me comporto me faz um indivíduo empático, capaz de me colocar no lugar do outro antes de agir, uma pessoa capaz de gestos de compaixão, em prol do bem-estar alheio.

Mas considerar o caminhar do outro enquanto sigo o meu caminho, é muito diferente de esquecer para onde quero ir. O ponto de referência para qualquer caminho a se traçar deve ser você, seus desejos e objetivos. Afinal de contas, por mais empático e responsável que eu seja com a vida do outro, é preciso saber qual o limite dessa entrega, ou poderei me anular pelas necessidades alheias. Seu maior compromisso ainda é você. É com você a relação mais verdadeira e indissolúvel que possui.

Nossa sobrevivência também depende da atenção que damos ao que somos. Abdicar de tudo o que nos define em favor do outro pode até parecer um nobre gesto de amor, mas pode ser um caminho para nos esvaziar de tudo aquilo que constitui nossa essência primeira.

E não estamos falando aqui de grandes gestos pelo outro, mas de pequenas concessões que fazemos no dia a dia, mas que com o passar dos anos nos dará a impressão de termos vivido a vida de outra pessoa, e não a nossa. Aquela viagem que não fazemos porque o outro não quis, aquele emprego que não largamos porque o outro não achava loucura, aquele filho que não tivemos porque o outro não sonhava, aquele caminho que não seguimos porque o outro não buscava o mesmo destino. Aquele famoso “tudo bem, deixa pra lá”, que depois de um tempo nos fará olhar para trás com arrependimento e frustração e perceber que o que deixamos pra lá era muito importante.

É preciso buscar o equilíbrio entre ceder e insistir em seus desejos, entre olhar para o outro e olhar para si, e sempre buscar um caminho que seja comum. Mas quando isso não for possível, precisamos de cuidado para não negligenciar aquilo que pulsa dentro de nós, ou viveremos de acordo com as expectativas de todos, enquanto nos agredimos por dentro.