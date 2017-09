Não sei viver sem televisão

O PopStar (Globo), não é tão ruim e nem tão bom. Exageram muito nos comentários por aí.

Já mudando de assunto…

Os números musicais do “Ding Dong” do “Domingão do Faustão” (Globo) são ótimos. Cada domingo melhor. Pena que não pode ser anunciado antes (estragaria a brincadeira). O telespectador merecia saber quem vai cantar no palco. No último domingo, por exemplo, tivemos o sensacional José Augusto.

E terminou Vidas Em Jogo (Record). Que triste! Era tão boa! E, graças a Deus, a Record não mudou o final original. Enfim alguém teve juízo na emissora. Já chega o que fizeram com “Chamas da Vida”.

Apesar que pelo desenrolar da trama, mudar o final seria muito difícil. Nada faria sentido.

Nesta semana também, “Senhora do Destino”, Vale a Pena Ver de Novo, Globo, entrou em uma fase quente. Contaram toda verdade para a Isabel. Foi roubada da mãe. Sempre bom rever grandes novelas.

Sabe o que eu adoro?

Quando alguma novela se torna o assunto mais comentado nas redes sociais. Brasil, o país da novela. Graças a Deus!

Falando nisso…

Minha mãe está reclamando até agora de trocarem “Novo Mundo”, Globo, por uma partida de futebol. Triste demais.

Já que o assunto continua sendo novela…

“Pega Pega”, Globo, está cada dia melhor. Muito boa mesmo.

A cena da prisão do Agnaldo (João Baldasserini) foi sensacional. Digna de filme. E o ator João Baldasserini está atuando muito bem. Antes eu achava que ele estava repetindo o papel que ele fez em “Haja Coração” (Roberto). Mas melhorou bastante.

E assistindo a reprise de “Ribeirão do Tempo” na Record…

Gosto muito do trabalho da Ana Paula Tabalipa. Merecia mais destaque na televisão.

E cada dia tenho mais e mais ideias para um dia escrever uma novela. Será que faria sucesso?

Mudando de assunto…

Gostei do que o jornalista Milton Neves fez. Pediu para o Marcelo Rezende procurar um médico. Achar que apenas fé vai curar… Não é algo muito bom. E Deus costuma usar médicos como instrumento de cura.

Agora o mais importante é…

Terminei de assistir “O Cravo e a Rosa” no YouTube. Que triste! Não saberei sobreviver sem.

Aproveitando…

Taumaturgo Ferreira interpreta o Januário em “O Cravo e a Rosa”. Personagem fantástico. Simples e muito gostoso de assistir.

Já em “Ribeirão do Tempo”, Record, o ator dá vida ao bebum Querêncio. E o personagem parece um pouco o Petruchio de “O Cravo e a Rosa”. Coisa de louco!

E o que tem tudo isso? Nada, apenas quis falar.

Para fechar…

Manchete do meu jornal…