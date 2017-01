Não temos respiradores para atender os recém-nascidos, diz Rogério Lins sobre maternidade de Osasco

O prefeito Rogério Lins esteve no começo da tarde desta segunda-feira, 2, reunido com o corpo técnico da Maternidade Amador Aguiar e da Casa da Mulher, o assunto principal foi o fechamento da maternidade no último fim de semana.

No dia 31 de dezembro, alguns médicos fizeram um boletim de ocorrência e fecharam a Maternidade. No dia 1 de janeiro, a maternidade continuou fechada, só atendendo 18 pacientes que estavam internados.

Nesta segunda, 2, a maternidade já voltou a funcionar com cinco médicos obstetras durante o dia e três no período noturno. De acordo com o prefeito, o caso da maternidade se agravou devido ao cancelamento do processo seletivo que contrataria novos profissionais. “Estamos estudando juridicamente, se nós podemos convocar ou contratar emergencialmente esses profissionais que passaram pelo processo.”

Rogério Lins disse também que alguns profissionais estavam de licença prêmio e férias. “Não é usual dar férias no fim do ano. A antiga administração da cidade também não estava pagando as horas extras. Nós estamos com um déficit de 120 profissionais na área médica, isso é muito preocupante.”

O prefeito apontou mais uma falha deixada pela a antiga administração. “Não temos respiradores para atender os recém-nascidos que estão internados no neonatal da maternidade. Nós vamos conversar com a empresa que fornecia, para conseguirmos alguns de forma emergencial.”